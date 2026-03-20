Missione Nato si ritira temporaneamente dall’Iraq

La Nato ha deciso di sospendere temporaneamente le attività di addestramento della propria missione in Iraq, nota come Nmi, avviata recentemente. La decisione arriva in un momento di tensione nella regione e riguarda tutte le operazioni di formazione e supporto sul territorio. La sospensione sarà valida fino a nuove comunicazioni ufficiali e coinvolge le forze presenti in Iraq.

La Nato ha sospeso le attività di addestramento della propria missione in Iraq (Nmi, avviata nel 2018) e ha ritirato circa 600 membri del personale Funzionari citati da Iraqi News hanno affermato che la sospensione è temporanea. Nella mattinata di ieri, 19 febbraio, il primo ministro iracheno, Mohammed Shia al Sudani, ha parlato con il segretario generale della Nato, Mark Rutte, sottolineando la necessità di evitare un’ulteriore escalation e di promuovere la diplomazia. Al Sudani ha suggerito ai Paesi membri della Nato di evitare di essere coinvolti attivamente nella guerra.tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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