Dal 27 al 29 marzo, l’Altrove Teatro Studio di Roma ospiterà lo spettacolo teatrale “Mis Smarco”, ideato e interpretato da Valentina Illuminati. La rappresentazione mette in scena un’arte che invita a liberarsi dalle etichette e a esplorare nuove prospettive. Lo spettacolo si svolge in tre serate consecutive, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione attraverso l’interpretazione dell’attrice.

Cosa: Mis Smarco, spettacolo teatrale di e con Valentina Illuminati.. Dove e Quando: Altrove Teatro Studio di Roma, dal 27 al 29 marzo.. Perché: Una riflessione ironica e profonda sulla ricerca dell’identità e il coraggio di essere se stessi.. Il palcoscenico dell’Altrove Teatro Studio di Roma si prepara ad accogliere una narrazione intensa e vivace, capace di toccare le corde più intime dell’animo umano. Dal 27 al 29 marzo, Valentina Illuminati porta in scena Mis Smarco, un’opera che non è solo una performance teatrale, ma un vero e proprio rito di “smarcamento” dalle sovrastrutture sociali. In un’epoca in cui siamo costantemente definiti da ciò che facciamo o dai ruoli che ricopriamo, lo spettacolo si pone come un interrogativo aperto sulla possibilità di spogliarsi di ogni definizione per ritrovare la propria essenza più autentica. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mis Smarco: l’arte di liberarsi dalle etichette

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