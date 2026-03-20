Uno studio recente analizza l’effetto della dieta Mind sull’invecchiamento cerebrale, evidenziando che aumentare il consumo di verdura, ortaggi e frutti rossi può essere benefico. La ricerca suggerisce di non eliminare completamente il formaggio dalla dieta, ma non chiarisce ancora l’impatto degli alimenti integrali. I risultati sono stati pubblicati da ricercatori impegnati in studi nutrizionisti e neuroscientifici.

Mangiare più verdura, ortaggi e frutta, in particolare frutti rossi, non rinunciare al formaggio, consumare quantità maggiori di pollame, ma anche prestare attenzione ai cibi integrali: sono alcune delle principali indicazioni della Mind diet, dopo uno studio di lungo periodo, condotto da un team di ricercatori cinesi e americani. Le conclusioni sono che un’alimentazione mirata può contribuire a rallentare la riduzione di materia grigia e bianca, mantenendo una migliore memoria e riducendo l’atrofia cerebrale. Ecco perché Cos’è la Mind diet. Di fronte a un progressivo invecchiamento generale della popolazione e dunque a una previsione di maggiori patologie degenerative come Parkinson e Alzheimer, l’attenzione a quanto può contribuire a rallentare il declino cognitivo diventa crescente. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Mind diet contro l’invecchiamento cerebrale: più frutti rossi, ma dubbi sugli alimenti integrali

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