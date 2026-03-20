Minacciano i vigilantes con una siringa da insulina dopo il furto | arrestato in due

Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri della stazione di Calcinaia hanno arrestato due uomini stranieri di 47 e 42 anni con l’accusa di rapina impropria in concorso. Secondo quanto riferito, i due hanno minacciato un vigilante con una siringa da insulina dopo aver compiuto un furto. L’episodio si è verificato in un’area della città, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

CALCINAIA – Nella tarda mattina di ieri (19 marzo), i carabinieri della stazione di Calcinaia, hanno arrestato due uomini stranieri, rispettivamente di 47 e 42 anni, per rapina impropria in concorso. L’intervento è scattato intorno alle 12 quando una segnalazione al 112 ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri in un noto supermercato situato nel comune di Calcinaia. I due soggetti si erano introdotti nell’esercizio prelevando diversi utensili da lavoro, occultandoli all’interno di uno zaino nel tentativo di superare le casse senza pagare. Una volta scoperti dal personale addetto alla vigilanza e alle vendite, i malviventi, nel disperato tentativo di assicurarsi la fuga e mantenere il possesso della merce, hanno estratto una siringa da insulina, utilizzandola come arma impropria per minacciare i dipendenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Minacciano i vigilantes con una siringa da insulina dopo il furto: arrestato in due Articoli correlati Leggi anche: Riduce in fin di vita il ladro dopo il furto di una birra, scarcerato vigilantes: per il gip è legittima difesa Fuggito da un controllo, arrestato in flagranza dopo 21 colpi in due giorni: indagato per furto seriale in diverse cittàIl 26enne marocchino Bouchaib El Bardouz, già noto per una fuga memorabile da una Volante a Marina di Ravenna, è stato formalmente posto in stato di...