Minacciano i vigilantes con una siringa da insulina dopo il furto | arrestati in due

Nella tarda mattinata di ieri a Calcinaia, i carabinieri hanno arrestato due uomini stranieri di 47 e 42 anni, accusati di aver minacciato con una siringa da insulina un dipendente durante un furto. I due sono stati fermati mentre tentavano di allontanarsi dal luogo dell’accaduto. L’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto in flagranza di reato.

CALCINAIA – Nella tarda mattina di ieri (19 marzo), i carabinieri della stazione di Calcinaia, hanno arrestato due uomini stranieri, rispettivamente di 47 e 42 anni, per rapina impropria in concorso. L’intervento è scattato intorno alle 12 quando una segnalazione al 112 ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri in un noto supermercato situato nel comune di Calcinaia. I due soggetti si erano introdotti nell’esercizio prelevando diversi utensili da lavoro, occultandoli all’interno di uno zaino nel tentativo di superare le casse senza pagare. Una volta scoperti dal personale addetto alla vigilanza e alle vendite, i malviventi, nel disperato tentativo di assicurarsi la fuga e mantenere il possesso della merce, hanno estratto una siringa da insulina, utilizzandola come arma impropria per minacciare i dipendenti. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Minacciano i vigilantes con una siringa da insulina dopo il furto: arrestati in due Articoli correlati Minacciano i vigilantes con una siringa da insulina dopo il furto: arrestato in dueCALCINAIA – Nella tarda mattina di ieri (19 marzo), i carabinieri della stazione di Calcinaia, hanno arrestato due uomini stranieri, rispettivamente... Catania, furto da oltre 1.300 euro in profumeria: arrestati due giovani dopo l’aggressione alla sicurezzaABBONATI A DAYITALIANEWS Il colpo in un grande magazzino del centro storico La Polizia di Stato ha arrestato due cittadini tunisini di 20 e 21 anni...