Con l’arrivo della primavera, i profumi si trasformano e si arricchiscono di note floreali e di erba fresca. I nuovi contratti di produzione di fragranze sono stati annunciati dai principali marchi del settore, che puntano a lanciare collezioni ispirate ai fiori di campo e ai prati verdi. Le città si riempiono di essenze leggere e vivaci, in linea con la stagione.

È primavera e anche il “guardaroba” olfattivo cambia stagione. È tempo di fare spazio ai profumi fioriti che si ispirano ai boccioli, ai prati con l’erba di un tenero verde appena spuntata, ai bouquet dei fioristi che colorano le città. La mimosa, ma anche il narciso, le note verdi, di violetta e di lillà trionfano nelle nuove fragranze. P er indossare la bella stagione anche a fior di pelle. Il ritorno delle “Soap bar”, le saponette solide che profumano di vita lenta X Leggi anche › Beauty charms: profumi, make up e skincare per decorare borse e zaini Profumi fioriti, a primavera. La primavera entra delicata nel “guardaroba olfattivo” di una donna, dove si fanno spazio fiori che annunciano la bella stagione come il narciso, la mimosa o anche l’aroma di erba fresca appena spuntata. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Mimosa, erba fresca, fiori di campo. I profumi di primavera sono qui

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