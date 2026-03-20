A Milano-Sanremo si sfideranno Van der Poel e Pogacar, entrambi grandi protagonisti delle corse recenti. L'olandese ha già conquistato due volte questa classica, mentre lo sloveno non ha ancora vinto. La corsa si svolgerà con loro come principali favoriti, ma ci sono anche altri corridori che potrebbero emergere come outsider. La gara promette emozioni e sorprese lungo i suoi 300 chilometri.

Sabato al via della Milano-Sanremo ci sono 175 corridori di 25 formazioni. Le diciotto squadre del WorldTour hanno il diritto di correre: sono Alpecin-Premier Tech, Bahrain Victorious, Decathlon-Cma, Ef Education-Easypost, Groupama-Fdj, Ineos Grenadiers, Lidl-Trek, Lotto-Intermarché, Movistar, Nsn, Red Bull-Bora, Soudal-Quick Step, Jayco-AlUla, PicNic-PostNl, Visma-Lease a Bike, Uae-Emirates, Uno-X Mobility e Xds-Astana. Tre sono le migliori Professional del 2025: Cofidis, Pinarello Q36.5 e Tudor. Quattro le wild card assegnate dagli organizzatori: Bardiani-Csf 7, Novo-Nordisk, Polti-VisitMalta e Unibet Rose. Le uniche due squadre italiane al via sono Bardiani e Polti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milano-Sanremo sarà Van der Poel-Pogacar, ma occhio agli outsider: ecco tutti i favoriti

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