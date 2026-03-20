Milano-Sanremo 2026 | Roglic e Pellizzari mirano alla top 5

La squadra Red Bull-Bora-hansgrohe ha annunciato che Primoz Roglic e Giulio Pellizzari saranno al via della Milano-Sanremo 2026, che si svolgerà sabato 21 marzo. Entrambi i ciclisti puntano a entrare nella top 5 della classica. La corsa si svolgerà sulla tipica distanza di circa 300 chilometri. Roglic e Pellizzari si preparano per questa importante gara di primavera.

La Red Bull-Bora-hansgrohe confermerà la presenza di Primoz Roglic e Giulio Pellizzari sulla linea di partenza della Milano-Sanremo 2026, fissata per il sabato 21 marzo. La strategia tedesca si concentrerà sul posizionamento critico sulla salita della Cipressa, dove i due leader dovranno gestire le mosse decisive. L’obiettivo dichiarato non è necessariamente la vittoria assoluta, ma l’ingresso nella top five del Monumento, una sfida considerata fuori dalla media per un corridore emergente come Pellizzari. Laurence Pithie ha anticipato che la squadra cercherà di seguire le azioni degli avversari nelle salite più impegnative. La doppia punteria sulla Cipressa. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano-Sanremo 2026: Roglic e Pellizzari mirano alla top 5 Articoli correlati Milano-Sanremo 2026, la Red Bull-Bora-hansgrohe punta su Rogli? e Pellizzari: “Proveranno a seguire le azioni sulla Cipressa”La Red Bull-Bora-hansgrohe schiererà anche Primož Rogli? alla Milano-Sanremo 2026. Milano-Sanremo 2026, la Red Bull-Bora-hansgrohe punta su Roglic e Pellizzari: “Proveranno a seguire le azioni sulla Cipressa”La Red Bull-Bora-hansgrohe schiererà anche Primoz Roglic alla Milano-Sanremo 2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milano Sanremo 2026 Roglic e Pellizzari... Temi più discussi: Pidcock, colpo a Superga: sua la Milano-Torino davanti a Johannessen e Roglic; Roglic ci prova, ma alla fine sbuca Pidcock: gli highlights; Milano-Torino 2026, Primoz Roglic: Giulio Pellizzari ha mostrato un gran livello, per quanto mi riguarda ne parliamo fra 4-5 ore; Milano-Sanremo, Pellizzari sarà al via: Corriamo per lui e Roglic. Milano-Sanremo 2026, la Red Bull-Bora-hansgrohe punta su Roglic e Pellizzari: Proveranno a seguire le azioni sulla CipressaLa Red Bull-Bora-hansgrohe schiererà anche Primoz Roglic alla Milano-Sanremo 2026. Oltre a Giulio Pellizzari, che aveva già anticipato nei giorni scorsi ... oasport.it Dove vedere la Milano-Sanremo 2026 in tv: orari, programma, streamingSale la tensione e aumenta, con il trascorrere delle ore, l'adrenalina per i corridori in vista della prima grande classica della stagione. Sabato 21 ... oasport.it Parliamo di Milano-Sanremo con chi non l’ha mai vinta, sebbene l’abbia disputata per tredici volte, due delle quali concluse al secondo posto. - facebook.com facebook Al via la - Comincia la stagione delle grandi classiche del Ciclismo Guarda la #MilanoSanremo2026, a partire dalle ore 10 di sabato 21 marzo, su #DAZN tramite i canali #Eurosport x.com