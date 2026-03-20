Domani si corre la Milano-Sanremo 2026 sulla riviera ligure, la prima Classica Monumento della stagione ciclistica. La corsa, considerata tra le più imprevedibili del calendario World Tour, vede tra i favoriti alcuni nomi noti, mentre si fanno strada anche possibili sorprese tra i partecipanti. La gara si presenta come un grande spettacolo, con molti atleti pronti a mettersi in mostra sulla lunga strada che porta al traguardo.

Siamo alla vigilia. Domani sul lungomare ligure sarà grande spettacolo: in scena la prima Classica Monumento della stagione, la Milano-Sanremo, la corsa sulla carta più aperta di tutto il calendario World Tour. Sulla carta. Perché ci sono due nomi che sono nettamente avanti a tutti gli altri, quelli di Mathieu van der Poel, già due volte vincitore, e Tadej Pogacar, che con la maglia di campione del mondo va a caccia di un successo che lo farebbe entrare ancor di più nella storia di questo sport. Non mancano però i rivali e le possibile sorprese. Non si può non partire da Filippo Ganna, che per due volte ha chiuso al secondo posto nella Classicissima di Primavera e cerca il colpaccio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Milano-Sanremo 2026: il borsino dei favoriti e le stellette. I possibili nomi a sorpresa

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Ci siamo! Torna la Milano-Sanremo, quasi 300 km da Milano alla Riviera ligure per la prima grande Monumento della stagione. Pronti a seguire la "Classicissima" Lidl-Trek #LidlItalia #lidltrek #hungryformoments - facebook.com facebook