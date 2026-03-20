Milano crolla | -1,97% e il mercato trema

La Piazza Affari di Milano ha chiuso in calo dell’1,97% venerdì 20 marzo 2026, facendo registrare una giornata negativa. La flessione ha coinvolto diversi titoli e ha determinato un forte scossone nel mercato azionario locale. La seduta si è conclusa con un crollo che ha suscitato preoccupazioni tra gli investitori, mentre le negoziazioni si sono concluse nel pomeriggio.

La Piazza Affari di Milano ha registrato una chiusura in rosso, con un calo complessivo dell’1,97% nel pomeriggio di venerdì 20 marzo 2026. I dati ufficiali confermano il ribasso significativo che segna la giornata borsistica. L’andamento negativo si è consolidato nelle ultime ore di negoziazione, portando l’indice principale a chiudere in perdita sostanziale rispetto alla quotazione precedente. Nessun altro dettaglio specifico sui titoli singoli emerge dalle informazioni disponibili. Il peso del mercato azionario. La contrazione dell’1,97% rappresenta un segnale chiaro di debolezza per gli investitori istituzionali e privati presenti sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano crolla: -1,97% e il mercato trema Articoli correlati Petrolio crolla: Brent sotto i 100 dollari a 97,6Il mercato delle materie prime registra una flessione significativa nel corso della mattinata di giovedì 12 marzo 2026. Petrolio a 105$: Tokyo crolla del 5,2% e l’Asia tremaLe quotazioni a Tokyo hanno subito un crollo del 5,2% mentre il prezzo del greggio schizza oltre i 105 dollari al barile. Tutto quello che riguarda Milano crolla Discussioni sull' argomento Piazza Affari chiude in forte calo, pesa la scadenza tecnica. Inwit crolla, tengono Mps e Amplifon; Crolla il Nikkei (-3,45%), Cina in rosso e selloff sui T bond: sotto attacco gli impianti di gas, petrolio a 113 dollari; Mercati europei: partenza titubante, Milano crolla sul debito delle pubbliche amministrazioni; Balzo del gas in Europa, Borsa di Milano in ribasso, crolla Inwit. Borse europee in rosso, gas europeo picco a 74€/MWh. Milano -2,2%, Inwit crolla del 20%, mentre oro e argento sono in forte calo - facebook.com facebook Borse 17 marzo: le nuove speranze sull'Iran spingono gli acquisti in Europa, Milano la migliore con l'oil. Amplifon crolla ancora (-10%) x.com