Duvan Zapata si appresta a tornare a San Siro per la partita tra Milan e Torino, dopo aver passato la panchina nella sfida contro l'Inter. Il colombiano, assente nelle ultime settimane, cerca di inserirsi nuovamente nella formazione e di contribuire alla partita con il suo apporto. La presenza di Zapata tra i titolari dipende dalle decisioni dell'allenatore e dalla forma fisica dell’attaccante.

Dopo la panchina contro l'Inter, Duvan Zapata si prepara a tornare a San Siro. Come riferito da Tuttosport, il calciatore granata avrà davanti a sé una grandissima occasione di riscatto: contro il Milan, infatti, avrà la possibilità di giocare, resta solo da capire, ancora, se da titolare o a gara in corso. Dopo circa 532 giorni, Zapata farà ritorno nel campo di San Siro. Un campo che, nella sua memoria, fa riaffiorare brutti ricordi: una sera difficile, quella in cui inizi un vero e proprio calvario con il suo ginocchio. Da quella sera soltanto tanta attesa, pazienza e lavoro, fino al ritorno in campo avvenuto durante questa stagione. Il primo gol dopo il rientro, inoltre, Zapata l'ha segnato proprio contro il Milan durante l'andata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan-Torino, Zapata torna a San Siro: il colombiano in cerca di riscatto

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