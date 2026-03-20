Milan-Torino Leao out per la sfida di domani Di Stefano | Spazio a loro due

Rafael Leao non sarà disponibile per la partita Milan-Torino di domani. Questa assenza rappresenta una perdita importante per il club rossonero, mentre il tecnico ha indicato che spazio sarà dato a due altri giocatori. La sfida si presenta quindi con alcune variazioni nel reparto offensivo del Milan, che dovrà fare a meno del suo attaccante portoghese.

Arrivano delle novità importantissime in vista del match di domani tra Milan e Torino. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano in diretta TV su Sky Sport 24, il calciatore portoghese non prenderà parte alla partita. Secondo il giornalista, Leao non sarà disponibile per la sfida delle 18:00 a causa della ricomparsa del dolore all'adduttore destro. Il calciatore, infatti, oggi sarebbe rimasto a riposo e, nella giornata di domani, effettuare degli aggiornamenti per capire meglio l'entità del problema. Domani, quindi, in attacco dovrebbe presenziare Niclas Fullkrug, in compagnia di Christian Pulisic, ancora a secco nel 2026. Ecco, di seguito, le parole di Di Stefano: LEGGI ANCHE: Cardinale: "Non sono il nuovo Berlusconi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it Articoli correlati Milan Torino, Allegri verso la conferma di Leao e Pulisic in attacco: ecco come potrebbero schierarsi i rossoneriStankovic verso il ritorno all’Inter? Il progetto nerazzurro per riportare a Milano il talento del 2005 Perrone Inter, la pista prende quota! La... Leao prima di Roma-Milan: “Sarà difficile, hanno giocatori forti. Rispetto per loro, ma …”Rafael Leao, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Roma-Milan, partita della 22^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà... Aggiornamenti e notizie su Milan Torino Leao out per la sfida di... Temi più discussi: Milan, contro il Torino Allegri va avanti col 3-5-2. Confermati Leao e Pulisic, Rabiot dal 1'; Milan - Torino; Milan-Torino (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico; TIME MACHINE: MILAN-TORINO. Leao salta Milan-Torino, Allegri in ansia: che cosa è successoTegola per i rossoneri alla vigilia della sfida valida per la 30esima giornata di Serie A: ballottaggio in avanti per una maglia al fianco di Pulisic ... corrieredellosport.it @ML – Leao out, niente Milan-Torino: Allegri cambia l’attaccoLe ultimissime notizie relative all'attaccante portoghese, costretto a saltare la gara contro i Granata: ecco cosa è successo ... milanlive.it Time Machine Gol e profezia di Giroud: rivivi Milan-Torino del 2021 x.com Milan-Torino si giocherà domani alle ore 18 allo Stadio Meazza, prima della sosta per le Nazionali. Al ritorno, i rossoneri, dovranno fare i conti con il big match contro il Napoli, dello Stadio Maradona, che si giocherà la sera del Lunedì di Pasquetta, il sei apri - facebook.com facebook