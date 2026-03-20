Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato incluso tra i convocati della nazionale inglese per le prossime amichevoli. La sua presenza rappresenta un riconoscimento per la crescita dimostrata in club, che lo ha portato a tornare in squadra. La lista comprende diversi giocatori selezionati dall’allenatore, pronti a rappresentare l’Inghilterra nelle partite in programma.

Festa grande per Fikayo Tomori che ritrova la nazionale inglese dopo tre anni di assenza. Una convocazione che certifica la crescita del difensore del Milan e riapre scenari importanti in ottica Mondiale. L’ultima apparizione risaliva al 17 novembre 2023, quando giocò 46 minuti contro Malta nelle qualificazioni a Euro 2024. Oggi, sotto la guida del CT Thomas Tuchel, Tomori si riprende una maglia tra i convocati, risultando anche l’unico giocatore della Serie A presente in lista. La convocazione non arriva per caso, ma al termine di un percorso di crescita evidente. In questa stagione, Tomori ha ritrovato continuità e centralità nel Milan: 24 presenze da titolare su 29 in campionato, numeri in netto miglioramento rispetto all’anno precedente (19 su 28). 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Tomori torna tra i convocati dell’Inghilterra: analisi della crescita che lo ha riportato in Nazionale

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