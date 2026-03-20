Milan | stop per Leao

L’attaccante del Milan ha subito un infortunio che lo terrà fuori dalla partita contro il Torino, prevista per sabato alle 18 a San Siro. La società ha comunicato che non sarà disponibile per la sfida di campionato. La sua assenza rappresenta un problema per la formazione rossonera, che si prepara a scendere in campo senza di lui.

Brutta tegola per l’AC Milan alla vigilia della delicata sfida casalinga contro il Torino (sabato ore 18 a San Siro). Rafael Leao non sarà della partita: il portoghese ha accusato nella rifinitura odierna il riacutizzarsi di un dolore all’adduttore destro, già problema ricorrente in stagione, e non si è allenato con il gruppo. Di conseguenza, Massimiliano Allegri non lo convocherà per il match contro i granata, optando per un forfait precauzionale in attesa di ulteriori accertamenti. Leao, reduce da una settimana tormentata (con il ko contro la Lazio, le tensioni in panchina e lo sfogo negli spogliatoi risolto con il chiarimento con Pulisic), si è fermato durante la sessione di venerdì a Milanello. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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