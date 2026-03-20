L’esterno portoghese del Milan non sarà presente nella partita contro il Torino a causa di un problema all’adduttore. La società ha annunciato che domani verranno effettuati degli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio. La sua assenza si aggiunge alle assenze già registrate in rosa, lasciando i tifosi in attesa di aggiornamenti sulle condizioni fisiche del giocatore.

Rafael Leao salta la sfida contro il Torino in programma sabato 21 marzo (ore 18 a San Siro). Massimiliano Allegri non ha convocato l’esterno portoghese – che all’Olimpico contro la Lazio, al momento della sostituzione, aveva espresso tutto il suo malcontento per non aver ricevuto palla da Pulisic in un paio di occasioni –, che si è fermato a causa del riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro. Il rossonero oggi non si è allenato e domani farà le visite mediche per capire se e quanto dovrà stare fermo. Anche perché dopo la sosta per le Nazionali il Milan affronterà il Napoli al Maradona nel giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile. Al suo posto, Allegri sembra intenzionato a lanciare Fullkrug dal primo minuto. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Milan, si ferma Leao: non convocato contro il Torino per un guaio all’adduttore

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