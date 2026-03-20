Nel calcio italiano, il Milan è uno dei club che contribuisce a mantenere una tendenza consolidata: i giocatori italiani hanno poche occasioni di scendere in campo e il loro spazio in Nazionale è ristretto. La questione riguarda principalmente il numero di minuti concessi ai talenti nazionali, che risultano spesso marginali rispetto agli stranieri presenti in rosa.

Nel calcio italiano che fatica a valorizzare i propri talenti, anche il Milan si inserisce in una tendenza ormai consolidata: il minutaggio dei giocatori italiani resta limitato. Gennaro Gattuso, attuale CT della Nazionale, ha diramato la lista dei candidati per i prossimi spareggi che decideranno l’accesso al Mondiale, ormai appeso a un filo. Ma la questione dei giocatori italiani, in un certo senso, risale a galla e fa pensare: Gattuso ha scelto gli uomini giusti? Il dilemma è chiaro. Non sono i nomi presenti sulla lista dei convocati a far parlare ma la preoccupazione di avere elementi pronti a dare una ferma identità all’Italia. In questo contesto, squadre di Serie A come il Milan faticano a offrire un contributo concreto. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, pochi italiani e poco spazio in Nazionale

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