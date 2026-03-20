Milan Maignan tra i migliori d’Europa | i dati non mentono

Mike Maignan si conferma tra i migliori portieri d’Europa, secondo i dati recenti. Dopo una stagione difficile sotto la guida di Allegri, il portiere francese ha mostrato miglioramenti evidenti e si distingue per le prestazioni nelle partite più importanti. Le statistiche indicano una costante affidabilità e numeri di rilievo, consolidando la sua posizione tra i protagonisti del ruolo.

Mike Maignan, tornato 'Magic' nell'attuale stagione, è da anni ormai che è entrato a far parte della lista dei portieri più forti in Europa, e i numeri non possono fa altro che confermare questa tesi. LEGGI ANCHE: Milan, la conferenza Stampa di Allegri. Cardinale a cuore aperto. Leao, niente Torino Con Max in panchina, Maignan si è preso la fascia da capitano, ha rinnovato il suo contratto con i rossoneri e ha ritrovato quella serenità che ormai sembrava perduta, tenendo la porta inviolata in ben 13 occasioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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