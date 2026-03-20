Milan Gimenez vede il rientro

Santiago Gimenez, attaccante del Milan, si sta avvicinando alla possibilità di tornare a disposizione. Il giocatore, fermo da oltre quattro mesi a causa di un infortunio alla caviglia, potrebbe essere convocato per la partita di sabato alle 18 contro il Torino. La sua presenza tra i convocati sembra sempre più probabile, dopo un lungo periodo di assenza.

Si avvicina sempre più il rientro tra i convocati di Santiago Gimenez. Il messicano, fermo da più di 4 mesi per l’infortunio alla caviglia, potrebbe essere a disposizione per la partita di sabato alle 18 contro il Torino. Dopo aver ripreso da qualche giorno ad allenarsi con la squadra, il messicano potrebbe rientrare proprio contro gli uomini di D’aversa, ritornando a respirare l’aria del terreno di gioco dopo quasi cinque mesi. La sua ultima apparizione risale infatti al 28 Ottobre nella sfida contro l’Atalanta, dove venne sostituito con Loftus-Cheek. In seguito decise di operarsi per risolvere definitivamente il problema alla caviglia. Il condizionale però è d’obbligo, perché un infortunio del genere richiede cautela. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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