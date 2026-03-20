Milan | crisi d’attacco

L’AC Milan si prepara alla partita contro il Torino, in programma sabato 21 marzo alle 18 a San Siro, con un problema in attacco. Rafael Leao non sarà in campo a causa di un fastidio all’adduttore destro che si è riacutizzato. La squadra si trova ad affrontare una fase di emergenza in avanti, mentre i giocatori disponibili sono reduci da un momento di difficoltà.

L’AC Milan affronta un’emergenza e una crisi offensiva alla vigilia della sfida casalinga contro il Torino (sabato 21 marzo, ore 18 a San Siro), con Rafael Leao costretto a saltare la partita per un riacutizzarsi del fastidio all’adduttore destro. Il portoghese, già non convocato dopo aver interrotto anzitempo la rifinitura L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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