L’UNHCR ha sottolineato l’importanza di garantire un’accoglienza qualificata e percorsi personalizzati per i minori stranieri non accompagnati. La dichiarazione evidenzia che si tratta di ragazzi e ragazze che devono essere accolti, protetti e messi nelle condizioni di costruire il proprio futuro. La posizione è stata espressa in una nota ufficiale dell’organizzazione.

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - “Per noi di Unhcr i minori stranieri non accompagnati sono innanzitutto ragazzi e ragazze che vanno accolti, protetti e messi nelle condizioni di costruire il proprio futuro”. Così Marco Notarbartolo, funzionario Unhcr, a margine della visita al centro di Sicignano degli Alburni, nell'ambito del progetto “Rafforzare i servizi di Accoglienza e Protezione per i Minori non Accompagnati in Italia”, promosso con il ministero dell'Interno e sostenuto dalla Svizzera. “Il progetto che stiamo portando avanti con il supporto svizzero – spiega – va esattamente in questa direzione: rafforzare le attività dei centri, dall'informativa legale al supporto psicosociale, e accompagnare questi ragazzi nell'accesso ai loro diritti e alle opportunità di integrazione in Italia”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Migranti, Unhcr: "Per minori non accompagnati accoglienza qualificata e percorsi su misura"

Articoli correlati

Leggi anche: Migranti, Balzaretti: "Con Svizzera e Unhcr più qualità in accoglienza minori non accompagnati"

Una raccolta di contenuti su Migranti Unhcr Per minori non...

Temi più discussi: Minori stranieri non accompagnati, la Svizzera al fianco di Italia e Unhcr; La Svizzera al fianco di Italia e Unchr in un progetto per migranti; Bossi protagonista della Seconda Repubblica tra secessione, potere romano, icone padane e alleanza con Berlusconi; Migranti, Balzaretti: Con Svizzera e Unhcr più qualità in accoglienza minori non accompagnati.

Migranti, Balzaretti: Con Svizzera e Unhcr più qualità in accoglienza minori non accompagnatiL’ambasciatore svizzero in Italia in visita al centro di Sicignano degli Alburni: 'Questi ragazzi portano una forte speranza di futuro' ... adnkronos.com

Migranti, Unhcr: Per minori non accompagnati accoglienza qualificata e percorsi su misuraPer noi di Unhcr i minori stranieri non accompagnati sono innanzitutto ragazzi e ragazze che vanno accolti, protetti e messi nelle condizioni di costruire il proprio futuro. Così Marco Notarbartolo, ... adnkronos.com

CRONACA. SBARCHI DI MIGRANTI A SALERNO: ESPULSO UNO SCAFISTA - facebook.com facebook

Da inizio 2026 si contano 684 #migranti morti nel Mediterrano, oltre 500 nel Mediterraneo Centrale. I dati li fornisce l' @OIMItalia che sottolinea come questo sia l'anno più letale dal 2014. Dati che smentiscono l'equazione del "meno arrivi = meno morti" x.com