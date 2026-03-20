Midtjylland-Nottingham Forest | highlights Questo calcio di rigore è ridicolo

Il Nottingham Forest ha vinto la partita contro il Midtjylland, rimontando il risultato dell’andata e portando la sfida ai calci di rigore. Durante il match, è stato assegnato un rigore che molti hanno giudicato ridicolo, contribuendo a cambiare le sorti dell'incontro. La fase finale si è giocata con le squadre che si sono affrontate sui tiri dal dischetto.

Il Nottingham Forest ribalta il risultato sfavorevole dell'andata e porta la partita contro il Midtjylland ai calci di rigore. I padroni di casa ne sbagliano tre di fila - con l'ultimo tirato che finisce alle stelle - e si condannano a uscire dall'Europa League: ai quarti ci va il Nottingham. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Midtjylland-Nottingham Forest: highlights. Questo calcio di rigore è ridicolo Articoli correlati Pronostico Midtjylland-Nottingham Forest: terza di filaMidtjylland-Nottingham Forest è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Niente da fare... Pronostico Nottingham Forest-Midtjylland: finisce come a ottobreNottingham Forest-Midtjylland è una partita valida per gli ottavi di finale di Europa League: probabili formazioni, dove vederla e pronostico Si sono... Contenuti e approfondimenti su Midtjylland Nottingham Forest... Temi più discussi: Nottingham Forest-Midtjylland 0-1: gol e highlights; Melhores momentos: Nottingham Forest 0 x 1 FC Midtjylland (Europa League); I temi delle gare di ritorno degli ottavi di finale di Europa League; Serie C, giornata 31: gol collection delle gare di lunedì. Non perderti dirette, news e highlightsUna particolare e insolita tripletta nell'epilogo del ritorno degli ottavi contro il Nottingham Forest. Nella serie finale per la qualificazione il primo tiro di Cho finisce sul palo, il secondo di ... sport.sky.it Lucca calcia alle stelle: che errore dell'ex Napoli in Midtjylland-Nottingham Forest!Partito titolare nel ritorno degli ottavi in terra danese, l'ex Napoli si è divorato un gol tutto solo davanti al portiere in piena area. Per sua fortuna l'epilogo per gli inglesi è positivo: vittoria ... sport.sky.it Prestazione incoraggiante da parte di Lorenzo #Lucca nella gara disputata dal Nottingham Forest contro il Midtjylland. - facebook.com facebook L’Europa League entra nel vivo Nottingham Forest e Midtjylland sono pronte a tutto per continuare a sognare La sfida tra il club inglese e la squadra danese vi aspetta giovedì dalle 20:30 LIVE su Tv8. x.com