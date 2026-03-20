A Firenze, alla Fortezza da Basso, dal 25 aprile al 3 maggio 2026, si terrà la Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA), che celebrerà il suo novantesimo anniversario. La manifestazione porterà in esposizione creazioni di artigiani provenienti da diversi Paesi e vedrà il coinvolgimento di numerosi espositori e visitatori. La città si prepara a vivere una settimana di eventi dedicati all’artigianato di qualità.

L’aria della Fortezza da Basso di Firenze si prepara a vibrare di nuovi suoni e colori: dal 25 aprile al 3 maggio 2026, la Mostra Internazionale dell’Artigianato (MIDA) festeggerà il suo novantesimo anniversario. Centinaia di artigiani provenienti dall’Italia e dall’estero trasformeranno gli spazi rinascimentali in un palcoscenico globale per l’eccellenza manifatturiera. Non si tratta solo di una fiera commerciale, ma di un appuntamento che radica profondamente i valori della tradizione nel tessuto economico attuale. Con circa 500 espositori attesi, l’evento conferma il suo ruolo di punto di riferimento europeo per l’artigianato di qualità, abbracciando settori come abbigliamento, design, oreficeria e complementi d’arredo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MIDA 2026: 90 anni di eccellenza a Firenze

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