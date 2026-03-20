Alle ore 19:15 del 20 marzo 2026, a Roma, le previsioni indicano condizioni di cielo sereno o parzialmente nuvoloso. La giornata si è svolta con temperature in calo e venti moderati provenienti da nord. Le previsioni per il resto della giornata segnalano assenza di pioggia e una leggera diminuzione dell’umidità nell’aria. Nessun evento meteorologico estremo è stato registrato nella regione fino a questo momento.

meteo per ritornati in ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino cieli sereni o poco nuvolosi e bassi tra Liguria e basso Piemonte al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con molte nubi in transito a partire dai settori occidentali al centro mattino stabilità prevalenza dei con cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento a partire dai settori appenninici con precipitazioni sparse tempo invariata altrove in serata in nottata si rinnovano condizioni di tempo tutto con Cieli poco vuoi regolarmente nuvolosi al mattino non mi batte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 20-03-2026 ore 19:15

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