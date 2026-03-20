Una nuova irruzione di aria fredda proveniente dal Nord Europa sta investendo l’Italia, causando un improvviso calo delle temperature e portando nevicate in diverse regioni. Dopo i residui influssi balcanici, questa svolta meteorologica ha portato un’ondata di gelo che interessa principalmente il Nord e alcune aree del centro. Le previsioni indicano ulteriori peggioramenti nelle prossime ore.

Roma - Dopo i residui influssi balcanici, una nuova irruzione fredda investirà l’Italia portando un calo delle temperature, instabilità diffusa e neve anche a quote basse La nuova settimana si aprirà nel segno di una fase ancora condizionata da correnti fredde di origine balcanica, destinate a influenzare soprattutto le regioni meridionali. Già nella giornata di lunedì, gli effetti del fronte arrivato nel weekend continueranno a farsi sentire su Sicilia, Calabria, Salento e Appennino meridionale, con condizioni di instabilità diffusa e precipitazioni sparse. Coinvolta anche la Sardegna tirrenica, mentre sul resto del Paese prevarranno condizioni più stabili, accompagnate tuttavia da un clima freddo al mattino e da una certa variabilità nelle ore pomeridiane lungo l’Appennino centrale. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, svolta improvvisa: gelo dal Nord Europa e nuove nevicate

Articoli correlati

Meteo, il gelo non abbandona l’Italia: nuove nevicate tra sabato e domenica, ecco doveArrivano brutte notizie per tutti gli amanti del caldo, ma finalmente tutti coloro che quotidianamente si preoccupano per il benessere dell’ambiente...

Bel tempo sull’Italia, poi la svolta: gelo e possibili nevicate da Capodanno(Adnkronos) – Torna il bel tempo sull'Italia grazie all’alta pressione che domina la scena sul bacino del Mediterraneo oggi, domenica 28 dicembre...

Meteo: Neve a Bassa Quota al Nord! Ecco Dove

Una raccolta di contenuti su Meteo Italia

Temi più discussi: Agenzia per il meteo trasferita a Roma da Bologna: dove saranno i nuovi uffici; Meteo, agosto al bivio tra temporali e caldo africano: allerta al Nord e picchi fino a 40° al Sud. Ma da Ferragosto possibile svolta; Rischio neve da apoteosi bianca sull’Italia, sarà tutto improvviso; Meteo Italia: perturbazioni insisteranno fino a sabato, poi un’improvvisa estate settembrina.

Meteo Italia, svolta improvvisa: primavera interrotta da gelo in arrivo, neve diffusa e brusco calo termicoPerturbazione intensa sull’Italia nel weekend: le aree più colpite e perché Una perturbazione molto attiva sta interessando l’Italia tra questo fine s ... assodigitale.it

Meteo Italia svolta gelida dai Balcani torna la neve(METEOGIORNALE.IT) La situazione meteo sul Mediterraneo sta mostrando un volto decisamente dinamico, quasi capriccioso, ... msn.com

METEO ITALIA FINE SETTIMANA. PRIMAVERA LONTANA. DAI BALCANI ARRIVANO ANCORA PIOGGIA E NEVE. ECCO LE REGIONI CHE SARANNO COLPITE. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRALE https://filippomele.blogspot.com/2026/03/meteo-fine-settimana - facebook.com facebook

Il #Meteo di oggi #20marzo #Meteo2000 #TV2000 #PrevisioniMeteo #MeteoItalia x.com