Nel fine settimana, un fronte freddo proveniente dai Balcani porterà instabilità atmosferica su tutta l’Italia. Sono previste precipitazioni diffuse, accompagnate da un calo delle temperature. Le condizioni climatiche peggioreranno su diverse regioni, con nubi e piogge che interessano vaste aree del paese. Le previsioni indicano un cambiamento repentino del tempo, con conseguenze sulle attività quotidiane.

Roma - Nel weekend arriva un nuovo impulso freddo dai Balcani con instabilità diffusa, calo delle temperature e neve sui rilievi, seguito da una settimana variabile Una nuova fase di instabilità atmosferica si prepara a interessare l’Italia nel corso del fine settimana, con l’arrivo di un impulso freddo dai Balcani destinato a modificare sensibilmente il quadro meteorologico. Dopo una giornata di relativa calma, il peggioramento si farà progressivamente più evidente tra sabato e domenica, con effetti diffusi su diverse aree del Paese. Nella giornata di sabato 21 marzo, il tempo si presenterà inizialmente stabile e soleggiato su gran parte della Penisola. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Meteo Italia, colpo di scena: freddo dai Balcani e piogge diffuse ovunque

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