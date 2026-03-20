Venerdì 20 marzo 2026, alle 00:50, a New York, all’interno del Metropolitan Opera, si svolge un evento che combina cucina e arte in un ambiente insolito. Per trenta minuti, tra vetro e spettacoli culinari, i partecipanti assistono a una dimostrazione di preparazione di piatti che si svolge nel contesto di un’esibizione artistica. La scena si svolge mentre l’aria fredda di marzo si fa sentire fuori dall’edificio.

Venerdì 20 marzo 2026, ore 00:50, l’aria fredda di New York si scontra con il calore umano che irrompe nel cuore del Metropolitan Opera. Mentre la sala principale ospita migliaia di spettatori in attesa dell’intervallo, il ristorante Grand Tier vive un ritmo frenetico ma ordinato, dove ogni minuto dei trenta minuti di pausa è calcolato al millimetro. Qui, tra vetrate alte quarantamila piedi e dipinti di Chagall, si consuma non solo cibo, ma un’esperienza unica che unisce arte culinaria e spettacolo operistico. La gestione di questo servizio durante gli intermezzi richiede una precisione chirurgica, coordinata da personale esperto come George Krpeyan e James Alongi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Met Opera: 30 minuti di cucina tra vetro e arte

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