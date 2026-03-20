menu tipici in 28 ristoranti per festeggiare il capodanno pisano

In città, 28 ristoranti offriranno menu tradizionali per celebrare il Capodanno Pisano 2027. Durante le festività, questi locali proporranno piatti tipici della cucina locale, invitando i clienti a vivere la tradizione in modo autentico. La scelta dei ristoranti copre diverse zone della città, creando un’occasione per gustare specialità tipiche nel rispetto della tradizione pisana.

PiSA – Sono 28 i locali della città che, in occasione delle celebrazioni del Capodanno Pisano 2027, proporranno piatti tipici della cucina locale per festeggiare l’ingresso nel nuovo anno secondo la tradizione. I ristoranti aderenti offriranno uno speciale menù tematico, accompagnato da un porta listino dedicato contenente anche una breve spiegazione sul significato del Capodanno pisano e sugli eventi in programma. L’iniziativa, promossa in collaborazione con Confcommercio Pisa, Confesercenti Pisa e Cna Pisa è stata presentata a Palazzo Gambacorti alla presenza dell’assessore alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa del Comune di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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