Mense scolastiche in difficoltà | prezzi da adeguare all’inflazione

Le mense scolastiche in Italia svolgono un ruolo fondamentale nel favorire la socializzazione tra gli studenti, ma da diversi anni affrontano crescenti difficoltà legate all’aumento dei costi. Recenti dati del ministero dell’Istruzione e dell’Istat evidenziano come i prezzi dei pasti siano stati influenzati dall’inflazione, creando tensioni tra le strutture che gestiscono i servizi e le famiglie.

C’è una lezione che possiamo imparare dagli ultimi dati rilasciati dal ministero dell’Istruzione e dall’Istat: il ruolo centrale delle mense scolastiche in Italia. Un Paese che, a dispetto di quanto si possa pensare, è all’avanguardia non soltanto per la qualità e la varietà dei piatti sfornati ogni giorno, ma anche per la severità dei controlli e la rigidità del quadro normativo. È bene quindi ricordare come la ristorazione collettiva garantisca a tutti un pasto sostenibile, di qualità, inclusivo. In particolare per le famiglie la mensa scolastica educa a una sana e corretta alimentazione, intesa come percorso consapevole per avvicinare i... 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mense scolastiche in difficoltà: prezzi da adeguare all’inflazione Articoli correlati Mense scolastiche, un "tesoretto" da 500 mila euro per il rinnovo delle attrezzatureRimini rinnova il proprio impegno sulla ristorazione scolastica per i più piccoli - nidi e scuole d’infanzia - con un nuovo servizio attivo fino al... Leggi anche: Mense scolastiche e tempo pieno: Valditara firma decreto da 23,1 milioni di euro Altri aggiornamenti su Mense scolastiche Temi più discussi: Mense scolastiche a Bari, online i dati dei pagamenti. Ok del Comune alla rateizzazione dei debiti; SAN MAURIZIO CANAVESE – Progetto contro lo spreco alimentare: dalla mensa ai cittadini in difficoltà; A San Maurizio Canavese parte il progetto che trasforma le eccedenze in risorse per le famiglie in difficoltà; Calabria del nord-est, mense scolastiche solo nel 20,7% delle scuole: un divario che pesa. SAN MAURIZIO CANAVESE – Progetto contro lo spreco alimentare: dalla mensa ai cittadini in difficoltàParte a San Maurizio Canavese la lotta contro lo spreco alimentare con la distribuzione alle famiglie bisognose dei pasti in eccedenza alla mensa ... obiettivonews.it A San Maurizio Canavese parte il progetto che trasforma le eccedenze in risorse per le famiglie in difficoltàNon finiranno più nei rifiuti. I pasti preparati e non consumati nelle mense scolastiche di San Maurizio Canavese diventeranno un aiuto concreto per le famiglie in difficoltà. È una svolta culturale p ... giornalelavoce.it Il Comune di Bari ha disposto un ritorno temporaneo alle stoviglie monouso nelle mense scolastiche, dopo le segnalazioni di alcune famiglie su piatti e bicchieri pluriuso risultati opachi e usurati. - facebook.com facebook Blitz dell’assessora Salerno nelle mense scolastiche x.com