Meningite pediatri | Le 10 cose da sapere su infezione che preoccupa in Gb

La meningite meningococcica B ha causato due decessi nel Regno Unito, attirando l'attenzione sulla diffusione dell'infezione. I pediatri hanno diffuso un elenco di dieci punti per chiarire i rischi e le caratteristiche della malattia. L'infezione rappresenta un motivo di preoccupazione crescente nel paese, dove la sua presenza sta attirando l'interesse delle autorità sanitarie.

Roma, 20 mar. (Adnkronos Salute) - La meningite meningococcica B preoccupa il Regno Unito, dove si sono registrati già due decessi. Un caso che, secondo i medici italiani della Società italiana di pediatria, deve far riflettere sull'importanza dei vaccini "arma efficace per proteggere bambini e adolescenti", ricordano proponendo un decalogo delle cose più importanti da sapere su questa infezione. Ecco le 10 cose da sapere sulla meningite meningococcica: 1) Che cosa è? La meningite meningococcica è un'infiammazione dei tessuti che avvolgono cervello e midollo spinale. 2) Si tratta dell' unica forma di meningite? No, vi sono diverse forme di meningite. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meningite, pediatri: "Le 10 cose da sapere su infezione che preoccupa in Gb" Articoli correlati La regina del ghiaccio: 10 cose da sapere su Arianna FontanaUn record dopo l’altro Arianna Fontana è, quasi, l’atleta italiana più medagliata ai Giochi Olimpici. Tutto quello che riguarda Meningite pediatri Le 10 cose da sapere... Meningite: si vaccina solo il 50% dei minoriMeningite, sono troppo basse le coperture vaccinali in Campania: nei bambini si attestano intorno al 50% per il meningococco B (il più diffuso) e al 60% per gli altri ceppi ACWY ... ilmattino.it Meningite. Bimba di 10 anni di Giussano ricoverata a MilanoE’ in prognosi riservata. La famiglia è già stata sottoposta alla profilassi. Profilassi avviata anche per 33 bambini della stessa scuola, per i contatti della parrocchia e del centro sportivo ... quotidianosanita.it