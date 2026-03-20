Un’epidemia di meningite sta interessando il Kent, in Inghilterra, ed è stata ufficialmente definita «senza precedenti». La crisi ha già causato la morte di un giovane di 18 anni e si sta diffondendo rapidamente nella zona. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la situazione in attesa di ulteriori sviluppi.

Un’ epidemia di meningite definita «senza precedenti» sta colpendo il Kent, in Inghilterra, e ha già provocato una giovane vittima. Si tratta di Juliette Kenny, studentessa di 18 anni, morta sabato 14 marzo a poche ore dalla comparsa dei primi sintomi. Il numero dei casi di meningite è salito da 27 a 29, secondo l’ultimo aggiornamento dell’ Ukhsa (Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito): 18 confermati in laboratorio e 11 ancora in fase di accertamento. A Canterbury, centro dell’emergenza, si registrano lunghe file di studenti per le vaccinazioni. La morte di Juliette ha scosso profondamente la comunità locale. Il padre Michael Kenny ha parlato di un « dolore immenso », sottolineando come la figlia fosse « sana, forte e piena di energia ». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meningite, muore a 18 anni: cresce l’allarme in Inghilterra

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