In Regno Unito sono stati segnalati 27 casi di meningite, creando allarme tra le autorità sanitarie. I pediatri italiani esprimono dubbi sulla copertura vaccinale e sulla prevenzione della malattia. La meningite rappresenta una minaccia che si conferma in aumento, mentre le autorità si preparano a gestire la situazione. Non ci sono ancora indicazioni ufficiali su misure specifiche da adottare.

Salgono a 27 i casi di meningite in Uk e la preoccupazione cresce. Ma contro questa malattia esiste un vaccino. A ricordarlo è il presidente della Società Italiana di Pediatria (Sip), Rino Agostiniani. “Il recente focolaio di meningite meningococcica B nel Regno Unito, che ha coinvolto studenti e ha causato anche decessi, conferma ancora una volta che il vaccino è la più importante arma che abbiamo contro una malattia infettiv a che può avere esiti fatali o gravemente invalidanti”. Insomma, ad alimentare indirettamente questi focolai è la diffusione di informazioni scorrette, insieme alla scarsa consapevolezza del rischio, che porta a ‘dimenticare’ la vaccinazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meningite in Uk: i pediatri italiani e i dubbi sui vaccini

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