Meningite in Uk e viaggi all’estero ecco come difendersi

In Regno Unito sono stati segnalati 27 casi di meningite, con due decessi, attirando l’attenzione anche in Italia. Con l’arrivo della primavera, molte scuole e studenti pianificano viaggi e vacanze studio all’estero. La situazione ha portato a un aumento della consapevolezza sui rischi legati alla malattia, specialmente in vista di spostamenti di gruppo e programmi educativi all’estero.

I casi di meningite in Uk preoccupano anche in Italia. I consigli del virologo. Con 27 casi e due morti, il focolaio di meningite nel Regno Unito preoccupa anche in Italia. D’altra parte con la primavera si programmano gite scolastiche e vacanze studio Oltremanica. Come proteggersi? “La meningite, soprattutto quella meningococcica, resta una patologia rara ma potenzialmente devastante, con un’evoluzione molto rapida che può portare a esiti gravi o fatali anche in persone giovani e sane. Quello del Regno Unito non è tanto un’epidemia nel senso classico, ma piuttosto un cluster di casi che può verificarsi in contesti comunitari come... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Meningite in Uk e viaggi all’estero, ecco come difendersi Articoli correlati Leggi anche: Meningite in Uk: i pediatri italiani e i dubbi sui vaccini Meningite, l’aumento di casi in Uk e i sintomi dell’infezioneLa recente epidemia di meningite acuta che ha colpito il Sud dell’Inghilterra ha riacceso il riflettori su questa grave patologia infettiva. Approfondimenti e contenuti su Meningite in Uk e viaggi all'estero... Temi più discussi: Focolaio di meningite in Gb, salgono a 27 i casi. L'appello di Starmer e i rischi per l’Italia; Meningite, allarme tra i giovani: sintomi, contagio e vaccini da conoscere; Meningite nel Kent, per l’ECDC il rischio per la popolazione europea resta molto basso; Focolaio di meningite 'senza precedenti' in Gran Bretagna, i casi sono già 27. Focolaio di meningite in UK: quali rischi per l'Italia? Come si trasmette?Il professor Bassetti: Uno dei focolai più esplosivi mai visti. Ricordiamo l'importanza della prevenzione e della vaccinazione ... msn.com Focolaio di meningite in Gb, salgono a 27 i casi. L'appello di Starmer e i rischi per l’ItaliaSale da 20 a 27 il numero dei casi di sospetta meningite acuta censiti nell'ultima settimana nel Regno Unito, in seguito a un focolaio senza precedenti diffusosi fra i giovani di alcune università e ... msn.com Cresce l’allarme meningite acuta di tipo B nel sud del Regno Unito. Tutto quello che sappiamo sul focolaio al link https://shorturl.at/blfpa - facebook.com facebook #Meningite nel #RegnoUnito, saliti a 27 i casi di sospetta malattia acuta, due le vittime nel Kent di Gabriele Manzo x.com