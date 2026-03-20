Meloni ultima bomba | Delmastro? Se c' è stata una manina Dal M5s reazione isterica

Il vicepremier ha dichiarato che parlerà con Delmastro dopo aver letto i dettagli sui media, commentando che, se fosse coinvolta una manina, si tratterebbe di un episodio grave per il governo italiano. Dal M5s è arrivata una reazione molto accesa alla notizia, che ha suscitato reazioni di forte insistenza. La vicenda riguarda questioni ancora in fase di approfondimento e di verifica.

"Parlerò con Delmastro, ma guardo i fatti che ora conosciamo dalla stampa. Se ci fosse una manina vorrebbe dire che questa è la cosa peggiore che si ha sul governo italiano? Interessante". Giorgia Meloni, ospite di Enrico Mentana allo speciale Referendum giustizia del TgLa7, affronta anche la questione del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, esponente di Fratelli d'Italia sotto il tiro di Fatto quotidiano e Il Domani per aver avuto quote di un ristorante romano di proprietà della famiglia di Mauro Caroccia, condannato per reati di mafia nell'ambito di un'indagine sul clan camorristico dei Senese. "La questione dice che c'è un. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni, ultima bomba: "Delmastro? Se c'è stata una manina...". Dal M5s reazione isterica Articoli correlati Leggi anche: Meloni: Delmastro leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina. «Nessun contraccolpo per il governo dal referendum» La premier: «Delmastro? Leggero. Ma i cittadini valuteranno se c'è stata una "manina..."». Schlein: «Meloni dovrebbe pretendere le sue dimissioni»«Qui c'è in gioco la Costituzione, l'equilibrio dei poteri che i nostri costituenti hanno scritto. Altri aggiornamenti su Meloni ultima bomba Delmastro Se c'è... Argomenti discussi: Sottosegretario alla Giustizia Delmastro sotto la lente per un ristorante chiacchierato. Meloni difende Delmastro e ipotizza interferenze esterne sul caso giudiziarioMeloni rilancia la riforma della giustizia prima del silenzio elettorale Alla vigilia del silenzio elettorale per il referendum sulla giustizia, la p ... assodigitale.it Gli atti di Delmastro in Antimafia. Meloni: 'Il sottosegretario resta al suo posto''La premier sapeva da un mese'. Si valuta un'audizione. La replica del sottosegretario: 'La mafia è merda' (ANSA) ... ansa.it