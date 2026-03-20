Meloni su caro carburante | Ok del Consiglio Europeo a misure nazionali urgenti – Il video

Il Consiglio Europeo ha approvato misure nazionali urgenti contro il caro carburante, confermando il consenso tra i membri. La decisione è stata comunicata durante una riunione a Bruxelles, durata diverse ore, e riguarda interventi immediati per alleviare l’impatto sui cittadini. La discussione ha visto il coinvolgimento di rappresentanti di vari paesi, che hanno espresso parere favorevole alle nuove iniziative.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "Alla fine, dopo una lunga discussione, siamo riusciti a far entrare nelle conclusioni del Consiglio la possibilità di dare vita a misure nazionali urgenti che riescano a mitigare l'impatto delle varie componenti nella formazione del prezzo dell'elettricità, ETS compreso, il che chiaramente ci consente da lunedì di lavorare con la Commissione sulla base del nostro decreto bollette. E questo nell'immediato per noi era importantissimo. Dopodiché, sul medio termine, ovviamente c'è il tema della revisione di ETS. Io penso che questo confronto oggi sia stato molto utile, molto lungo ma molto utile, anche per aiutarci tra Stati membri a capire ciascuno la posizione dell'altro", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a margine del Consiglio Europeo. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Meloni arriva a Bruxelles per il Consiglio Europeo su Medio Oriente e Ucraina – Il video(Agenzia Vista) Bruxelles, 19 marzo 2026 I leader dell’Unione Europea si riuniscono a Bruxelles per un Consiglio europeo, chiamato a gestire i... Colazione di Lavoro al Quirinale con Mattarella e Meloni in vista del Consiglio Europeo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2026 Si è svolta al Quirinale la tradizionale colazione di lavoro presieduta dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella,... Approfondimenti e contenuti su Consiglio Europeo Temi più discussi: Caro carburanti, dal Cdm via libera a decreto legge per ridurre prezzi; Petrolio oltre 112 dollari. Carburanti: in vigore da oggi il taglio di 25 centesimi; Via libera al dl Carburanti: il governo vara il pacchetto contro il caro benzina. Meloni: Non vogliamo che i soldi degli italiani finiscano agli speculatori; Decreto carburanti con bonus 100 euro e possibile taglio accise: ecco le misure. Meloni al Consiglio Ue: dal caro energia all’Iran e Ucraina, fino a Schlein e DelmastroROMA – Un Consiglio Europeo molto importante, complesso, in una fase internazionale che voi sapete essere particolare. Molti temi discussi; mi concentrerei sui tre che mi paiono principali: chiaramen ... dire.it Energia, Meloni: ok Consiglio Ue su misure nazionali urgentiBruxelles, 20 mar. (askanews) - La questione centrale per l'Italia era quella della competitività e dei prezzi dell'energia. Siamo arrivati segnalando come in una situazione ancora più complessa dete ... msn.com Il Consiglio europeo si chiude con un nulla di fatto mdst.it/4dwtm5l - facebook.com facebook A tarda sera, dopo un Consiglio europeo "complesso", Meloni chiarisce il senso del documento firmato anche dall'Italia sullo stretto di Hormuz: "Nessuna missione militare, si riferisce al dopo guerra". Poi difende il sottosegretario Del Mastro x.com