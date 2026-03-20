Meloni | sinistra buttato in caciara da noi qualche fallo reazione

Durante la campagna elettorale, il leader del partito di maggioranza ha commentato che la sinistra si è concentrata su polemiche e confusione, mentre il suo gruppo ha adottato un approccio più deciso. Ha aggiunto che il confronto si è svolto in un clima teso, con alcune reazioni forti, e ha sottolineato che il dibattito pubblico è stato caratterizzato da episodi di scontro più che di confronto costruttivo.

Roma, 20 mar. (askanews) – “Sicuramente non è stata una bella campagna elettorale anche perché c’è stato questo tentativo di buttarla in caciara, come si dice a Roma, di individuare il nemico” ed è questo “che mi ha convinto a buttarmi su questo tema, consapevole che ci sarebbe stata l’accusa di politicizzazione” perché volevo spiegare nel merito, i toni sono stati negativi soprattutto da parte della sinistra, “c’è stato qualche fallo di reazione anche nella nostra metà campo e quindi complessivamente non è stata una bella campagna elettorale”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata durante lo speciale referendum del Tg La7 in onda stasera. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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