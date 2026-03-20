AGI - Non si placa la polemica sul sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, esponente di FdI, dopo la notizia di aver dato vita a una società assieme alla figlia di un condannato per mafia, che sarebbe affiliato al clan Senese. Il sottosegretario ha respinto le accuse, si è difeso sostenendo di aver dedicato tutta la sua vita e carriera alla lotta alla criminalità organizzata, ma la sua posizione resta al centro della bufera, con le opposizioni che continuano a chiederne le dimissioni. Sul 'caso' interviene Meloni. La presidente del Consiglio prima da Bruxelles chiarisce che sul tavolo non c'è nessuna ipotesi di dimissioni di Delmastro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Se il caso Delmastro si allarga la giustizia farà il suo corso"

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Meloni: “Se il caso Delmastro si allarga la giustizia farà il suo corso”Non si placa la polemica

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