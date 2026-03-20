Il ministro delle Imprese ha commentato la decisione dell’Unione Europea di non bloccare le quote di emissione, annunciando invece una revisione prevista per luglio. La posizione di Urso è stata definita come una “svolta storica” dal suo punto di vista. Nel frattempo, la leader politica coinvolta ha subito una sconfitta sulla questione ambientale, che riguarda direttamente l’industria europea.

Potrebbe far sorridere, se non si parlasse di questioni cruciali per l’industria europea, la reazione in due tempi del ministro delle Imprese Adolfo Urso. Che all’ora di pranzo di venerdì ha anticipato come Giorgia Meloni avrebbe “portato nelle prossime ore al Consiglio Europeo ” la proposta di modificare alle radici il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione Ets, salvo rendersi poi conto che il Consiglio era finito la notte prima e assicurare che la premier aveva ottenuto “una svolta storica “. La verità è che la linea di Roma, il cui obiettivo iniziale era ottenere addirittura una sospensione del meccanismo che punta a ridurre i gas a effetto serra facendo pagare chi inquina, è uscita sonoramente sconfitta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Meloni sconfitta sulle quote Ue di emissione: no allo stop, revisione a luglio come già previsto. Ma per Urso è una “svolta storica”

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