Meloni scherza coi cronisti al Consiglio Europeo | Calmatevi – Il video

Durante il Consiglio Europeo a Bruxelles, la Presidente del Consiglio ha rivolto una battuta ai cronisti presenti, invitandoli a calmarsi. Il momento è stato registrato in un video diffuso dall'Agenzia Vista. Meloni ha interagito con i giornalisti, scherzando con loro, prima di continuare con il suo lavoro al tavolo delle riunioni.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scherzato coi cronisti a margine del Consiglio Europeo. "Calmatevi", ha detto ridendo Meloni. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord. I problemi di salute e il ricovero in terapia intensiva «E qui esco pazza», Meloni ascolta Barbero sulla riforma della Giustizia: le facce della premier e la risposta allo storico da Fedez – Il video Meloni a Pulp, tra referendum e Iran: «Non sono vigliacca se non condanno gli Usa. Serve trovare un accordo per l’uranio su scopi civili» – Il video 🔗 Leggi su Open.online

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