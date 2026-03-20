Il centrodestra si prepara al referendum sulla separazione delle carriere tra pm e giudici, con una sensazione di “grande incertezza” che attraversa tutti i partiti della coalizione. Meloni e Salvini sono coinvolti nel dibattito e si affrontano tensioni interne, mentre si avvicina il voto. La questione diventa centrale nel panorama politico, con il rischio di conseguenze politiche in caso di risultato negativo.

Secondo i sondaggi i contrari alla riforma sono avanti. Una sconfitta del sì può far saltare anche legge elettorale e premierato. I leghisti temono che Fratelli d’Italia scaricherà tutta la colpa su di loro. E pure sui prezzi dei carburanti Giorgia e Matteo si sono pestati i piedi. «Grande incertezza». È il sentimento comune, trasversale a tutti i partiti della coalizione, con cui il centrodestra si affaccia al referendum sulla separazione delle carriere tra pm e giudici. Il voto di domenica 22 e lunedì 23 marzo segna uno scoglio importante per la maggioranza, ultima consultazione nazionale prima delle elezioni politiche della primavera del 2027. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Meloni, Salvini e il rischio di resa dei conti in caso di vittoria del no al referendum

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