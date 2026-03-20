Meloni | Referendum se vince il no nessun contraccolpo Delmastro? Leggero i cittadini valuteranno se c' è stata la manina

Da ilmessaggero.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giorgia Meloni ha commentato i recenti sviluppi sui referendum, affermando che in caso di vittoria del no non ci saranno conseguenze. Ha inoltre parlato di Delmastro, definendo la sua posizione “leggera” e lasciando ai cittadini il giudizio sulla presenza di eventuali manine dietro alle vicende. La Premier ha anche criticato la campagna elettorale, descrivendola come poco costruttiva e dominata da polemiche e divisioni.

Giorgia Meloni a tutto campo. «Non è stata una bella campagna elettorale. C'è stato prevalentemente un tentativo di buttarla in caciara e individuare il nemico. Ho trovato orrendo il fatto di dover mentire per essere convincenti. E questo è accaduto soprattutto nel fronte del no, poi ci sono stati dei falli di reazione». Lo ha detto la premier nell'edizione speciale del Tg La7 'Sì o no' dedicato al referendum sulla giustizia in onda stasera. La riforma della giustizia Come vede l'anno che ci separa dalle elezioni? «Lo vedo un anno in cui continueremo a fare del nostro meglio per costruire una nazione migliore, più moderna, più giusta, più capace di rispondere ai bisogni dei cittadini - ha proseguito Meloni -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Meloni: «Referendum, se vince il no nessun contraccolpo. Delmastro? Leggero, i cittadini valuteranno se c'è stata la manina»

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