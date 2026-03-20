Meloni | Nessuna missione militare per forzare il blocco di Hormuz – Il video
Il primo ministro ha dichiarato che non ci saranno missioni militari per forzare il blocco di Hormuz, precisando la posizione del governo in merito alla questione. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a Bruxelles, il 20 marzo 2026, in risposta alle interpretazioni che avevano circolato sul possibile coinvolgimento militare in quella regione strategica.
(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2026 "Sul piano per la sicurezza di Hormuz "voglio essere chiara perché mi sembra ci siano state delle interpretazioni un po' forzate. Nessuno pensa ad una missione dell'Italia per forzare il blocco dello Stretto. Quello su cui ci interroghiamo è che, quando ci dovrebbero essere le condizioni, ma ragionevolmente in una fase post-conflitto, è a come possiamo offrire un contributo, d'accordo con le parti, per difendere la libertà di navigazione". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni dopo il Consiglio europeo. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev È morto Umberto Bossi, addio al senatur che aveva fondato la Lega Nord. 🔗 Leggi su Open.online
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