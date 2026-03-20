Meloni | Nessuna missione militare per forzare il blocco di Hormuz – Il video

Il primo ministro ha dichiarato che non ci saranno missioni militari per forzare il blocco di Hormuz, precisando la posizione del governo in merito alla questione. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento a Bruxelles, il 20 marzo 2026, in risposta alle interpretazioni che avevano circolato sul possibile coinvolgimento militare in quella regione strategica.