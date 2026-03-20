Meloni l’obamiana

Ieri ho seguito alcuni minuti dell’intervista di Giorgia Meloni al podcast di Fedez e Mr Marra, intitolato «Pulp». La premier italiana è apparsa durante l’intervista, che ha avuto un tono conviviale e informale. L’incontro è stato trasmesso online, attirando l’attenzione di diversi spettatori e ascoltatori. La conversazione ha coinvolto vari argomenti, senza approfondimenti politici specifici.

Lo confesso, sebbene non ne sia affatto fiero, ma ieri ho guardato anche io qualche minuto dell’intervista di Giorgia Meloni al podcast di Fedez e Mr Marra, «Pulp». Si comincia, come vogliono le regole del genere ed è splendidamente raccontato dal film sull’intervista di David Frost a Richard Nixon («FrostNixon, il duello»), con una lunga supercazzola della presidente del Consiglio, condita anche di piccole manifestazioni di sadismo a scopo intimidatorio nei confronti dei suoi interlocutori. Tipo: «Ora voi sapete che ci sono diversi esperti indipendenti che dicono che l’Iran è arrivato a una capacità di arricchimento dell’uranio che viaggia intorno al 60 per cento» (e certo, vuoi che Mr Marra e Fedez non lo sappiano, con chi ti credi di parlare?). 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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