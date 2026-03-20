Meloni | La giustizia funziona male Delmastro? Leggero ma i cittadini valuteranno se c’è stata una manina

Il presidente del consiglio ha dichiarato che la giustizia non funziona bene e ha commentato l’operato di un sottosegretario, definendolo leggero, lasciando ai cittadini il giudizio sulla presenza di eventuali manine. La sua dichiarazione è arrivata in un momento di tensione politica e si inserisce nel dibattito pubblico sull’efficacia della macchina giudiziaria. La discussione si è aperta in un contesto di polemiche e critiche reciproche.

In questo sgangherato banchetto elettorale dai sapori decisamente audaci, mancava solo il tocco finale. Il caso Delmastro è arrivato con la grazia di un cubetto di ghiaccio nel vino rosso: la ciliegina perfetta per guarnire un dessert pessimo. Va da sé che, nell’ultimo giorno prima del silenzio elettorale, sia proprio la vicenda del sottosegretario alla Giustizia a tenere banco. Che a Giorgia Meloni — impegnata in uno sprint finale tra Rai 1 e La7 — il comportamento del fedelissimo sia piaciuto poco, è evidente. “Abbiamo sottosegretari leggeri, Delmastro è stato leggero”, taglia corto nello speciale sul referendum di Enrico Mentana. La... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni: “La giustizia funziona male. Delmastro? Leggero, ma i cittadini valuteranno se c’è stata una manina” Articoli correlati La premier: «Delmastro? Leggero. Ma i cittadini valuteranno se c'è stata una "manina..."». Schlein: «Meloni dovrebbe pretendere le sue dimissioni»«Qui c'è in gioco la Costituzione, l'equilibrio dei poteri che i nostri costituenti hanno scritto. La premier: «Delmastro? Leggero. Ma i cittadini valuteranno se c'è stata una "manina..."»«Francamente non vedo contraccolpi di natura politica indipendentemente da come dovesse andare il referendum, soprattutto per il governo perché noi... Una selezione di notizie su Meloni La giustizia funziona male... Temi più discussi: Referendum, Meloni: se non passa? Io resto e giustizia non funziona; Meloni: 'La riforma della giustizia è un traguardo epocale'; Meloni agli italiani: Al referendum votate sì per aprire una pagina nuova; Tutto quello che c'è da sapere per votare informati al referendum sulla giustizia 2026. Meloni e Schlein da Mentana. La premier: dal No hanno provato a buttarla in caciaraNon si vota su Meloni, ma alla fine pensi di votare sulla Meloni, te la tieni e alla fine non hai riformato la giustizia che non funziona. La Meloni si può mandare a casa tra un anno quando ci sono l ... msn.com Referendum, Meloni: Se vince il ‘No’ spaventa il messaggio che non si possono cambiare le coseLa premier: Sicuramente non è stata una bella campagna elettorale, anche perché c'è stato questo tentativo di 'buttarla in caciara' per individuare il nemico ... dire.it Pochi istanti fa, durante lo speciale “Sì o No” su La7 dedicato al referendum sulla giustizia, Enrico Mentana ha fatto una domanda semplicissima a Giorgia Meloni: “Cosa c’entra Garlasco con la riforma della giustizia”. E Meloni, la donna che ha costruito un’int - facebook.com facebook La prestazione della podcaster Giorgia Meloni. La “famiglia nel bosco” alle prese con la comunicazione politica di Matteo Salvini, Ignazio La Russa e Rita De Crescenzo. Un aggiornamento sull’operazione Vannacci-Rogoredo Il nuovo Stupidario è sul sito de x.com