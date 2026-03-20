Durante una puntata di Mentana, sono intervenute Meloni e Schlein, che hanno cercato di rispondere alle critiche provenienti dal fronte del No. Uno dei commenti riguardava il voto, con l’affermazione che non si tratta di votare su Meloni, ma che alla fine si finisce per votare sulla sua persona. La discussione ha toccato anche il tema delle riforme della giustizia, considerate ancora non realizzate.

"Non si vota su Meloni, ma alla fine pensi di votare sulla Meloni, te la tieni e alla fine non hai riformato la giustizia che non funziona. La Meloni si può mandare a casa tra un anno quando ci sono le politiche, ma ora si vota per una riforma sacrosanta e quindi si lancia una lepre da rincorrere per non guardare la realtà delle cose. Ma ho imparato che i cittadini sono molto più intelligenti di come pensa certa politica". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a "Sì o No" lo speciale dedicato al referendum in onda su La7. "E una riforma di responsabilità e meritocrazia sulla giustizia", aggiunge la premier la cui intervista è alternata con quella della segretaria del Pd, Elly Schlein. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni e Schlein da Mentana. Così dal fronte del No hanno provato a "buttarla in caciara"

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