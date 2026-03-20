La premier Giorgia Meloni ha concluso la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia nello speciale TgLa7 condotto da Mentana. Durante l'intervento, ha ricordato come il Movimento 5 Stelle abbia votato in modo diverso rispetto a Fratelli d'Italia su temi simili in passato. La discussione si è concentrata sulle posizioni dei partiti coinvolti e sulle loro scelte precedenti.

Chiude la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia allo Speciale TgLa7, la premier Giorgia Meloni. E intervistata dal direttore Enrico Mentana definisce il voto del 22 e 23 marzo come "la sfida tra chi vuole che le cose rimangano identiche e chi vuole guardare avanti, chi vuole consegnare una nazione ai propri figli più moderna, migliore". "Da Barbera a Di Pietro, ci sono magistrati autorevoli che non vengono dalla mia parte politica che hanno fatto questa battaglia, ci aiutano a dimostrare che non è una riforma di destra o di sinistra", sottolinea il presidente del Consiglio. "Per il taglio dei parlamentari - ricorda ancora - noi votammo a favore, con i 5 Stelle, perché pensavamo che era battaglia giusta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Meloni da Mentana, "il referendum? Al M5s ricordo come aveva votato FdI"

Articoli correlati

Referendum, oggi in tv lo speciale ‘Sì o No’: Meloni e Schlein da Mentana(Adnkronos) – In vista del referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, Giorgia Meloni ed Elly Schlein sono ospiti oggi venerdì 20 marzo su La7,...

Referendum sulla Giustizia, da FdI e Lega a Pd e M5S: le posizioni dei partiti, cosa voteranno i leaderA cinquanta giorni dal referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo, i partiti italiani si sono già ampiamente schierati per il Sì o per il No:...

Approfondimenti e contenuti su Meloni da Mentana il referendum Al M5s...

Temi più discussi: Votare sì o no al referendum? Oggi in tv il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein; Speciale Referendum - SI o NO con Enrico Mentana; Referendum, a La7 è duello Meloni vs Schlein. Quando andrà in onda; Referendum, oggi in tv lo speciale 'Sì o No': Meloni e Schlein da Mentana.

Meloni e Schlein da Vespa e Mentana, il confronto. La premier: «Delmastro? Leggero. Forse c’è stata una manina…»19.50 Meloni: SurrealeImpreparati i magistrati sorteggiati? «Se sono gli stessi che possono darmi l'ergastolo, togliermi la potestà genitoriale, se ... thesocialpost.it

Meloni vs Schlein: Mentana annuncia il duello tv prima del ReferendumIn vista del Referendum Giustizia, ecco il confronto in televisione tra Giorgia Meloni e Elly Schlein. L'annuncio di Enrico Mentana. newsmondo.it

" #Referendum, oggi in tv lo speciale 'Sì o No': #Meloni e #Schlein da #Mentana @La7tv" @Adnkronos x.com

Referendum giustizia: Meloni e Schlein da Mentana La premier e la segretaria del Pd interverranno una dopo l'altra... - facebook.com facebook