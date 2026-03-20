Meloni da Mentana il referendum? Al M5s ricordo come aveva votato FdI
La premier Giorgia Meloni ha concluso la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia nello speciale TgLa7 condotto da Mentana. Durante l'intervento, ha ricordato come il Movimento 5 Stelle abbia votato in modo diverso rispetto a Fratelli d'Italia su temi simili in passato. La discussione si è concentrata sulle posizioni dei partiti coinvolti e sulle loro scelte precedenti.
Chiude la campagna elettorale per il referendum sulla giustizia allo Speciale TgLa7, la premier Giorgia Meloni. E intervistata dal direttore Enrico Mentana definisce il voto del 22 e 23 marzo come "la sfida tra chi vuole che le cose rimangano identiche e chi vuole guardare avanti, chi vuole consegnare una nazione ai propri figli più moderna, migliore". "Da Barbera a Di Pietro, ci sono magistrati autorevoli che non vengono dalla mia parte politica che hanno fatto questa battaglia, ci aiutano a dimostrare che non è una riforma di destra o di sinistra", sottolinea il presidente del Consiglio. "Per il taglio dei parlamentari - ricorda ancora - noi votammo a favore, con i 5 Stelle, perché pensavamo che era battaglia giusta". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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