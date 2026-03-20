Medaglia al Merito dell’Ambiente per il Brigadiere Capo QS Guardia di Finanza Francesco Paolo Brigida di Manfredonia

Il 19 marzo a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si è tenuta una cerimonia ufficiale durante la quale è stata consegnata la Medaglia al Merito dell’Ambiente al Brigadiere Capo QS della Guardia di Finanza, proveniente da Manfredonia. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e membri delle forze dell’ordine.

ROMA - Lo scorso 19 marzo presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a Roma, si è svolta la cerimonia ufficiale di consegna delle Benemerenze e della Medaglia al Merito dell’Ambiente. Tra i premiati ha ricevuto la medaglia d'argento anche il sipontino Brigadiere Capo QS Guardia di Finanza Francesco Paolo Brigida per attività istituzionali finalizzate alla tutela dell' ambiente e della salute pubblica. In particolare, in stretto coordinamento con la Direzione Distrettuale Antimafia di Bari, ha fornito determinante apporto personale nell' esecuzione di una complessa indagine di polizia giudiziaria conclusasi con la disarticolazione di un' organizzazione criminale dedita al traffico e allo smaltimento illecito di ingenti quantitativi di rifiuti speciali. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Medaglia al Merito dell’Ambiente per il Brigadiere Capo QS Guardia di Finanza Francesco Paolo Brigida di Manfredonia Articoli correlati Leggi anche: Blitz della Guardia di Finanza al Garante della Privacy, indagato il vertice dell’Autorità Gorizia, la Guardia di Finanza sequestra 110 chili di cocaina: il video dell'operazioneLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Gorizia hanno concluso una rilevante operazione a contrasto del traffico di stupefacenti ponendo sotto... Contenuti utili per approfondire Brigadiere Capo Temi più discussi: Una vita al servizio della collettività: Medaglia Mauriziana a quattro carabinieri; Brindisi, consegnata la Medaglia Mauriziana a quattro Carabinieri per 50 anni di servizio; Il luogotenente Spirito tra i nuovi Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica; Salvataggi e arresti dopo una brutale aggressione, encomi ai carabinieri. MEDAGLIA D'ARGENTO Medaglia d’Argento al merito ambientale: riconoscimento al sipontino Francesco Paolo BrigidaROMA – Tra i protagonisti della cerimonia di premiazione svoltasi ieri presso il Ministero dell’Ambiente, spicca anche il nome di un altro manfredoniano. Si tratta del Brigadiere Capo Q.S. della ... statoquotidiano.it MANFREDONIA MEDAGLIA Manfredonia, due militari della Guardia Costiera insigniti della Medaglia al Merito dell’AmbienteTra i premiati, due militari della Guardia Costiera, il Sottocapo Aiutante Matteo Pappalardo e il Sottocapo Scelto Antonio Falcone ... statoquotidiano.it Napoli. Si è concluso nel migliore dei modi, dopo quasi quattro anni di estenuante iter giudiziario, il calvario di un Brigadiere Capo, tesserato del SIM Carabinieri Campania. La seconda sezione del Tribunale Militare di Napoli ha pronunciato una sentenza di a - facebook.com facebook Villanovafranca saluta e ringrazia il suo ex brigadiere capo x.com