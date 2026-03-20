Dopo la partita contro il Cagliari, Scott McTominay ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, sottolineando l'importanza della vittoria ottenuta. Ha evidenziato come questa successa rappresenti un risultato positivo per la squadra e ha espresso l’intenzione di mantenere la continuità nei prossimi incontri, soprattutto dopo la pausa prevista nel calendario.

Nel post-partita, ai microfoni di Dazn ha parlato Scott McTominay, commentando la vittoria contro il Cagliari, il rientro degli infortunati e il momento della squadra. Com’è stato affrontare una squadra così compatta e difficile in casa?“Non era facile. Il Cagliari in casa è una squadra tosta, crea densità e mette pressione. Siamo stati bravi a sbloccarla subito, ma avremmo dovuto segnare di più, perché alla fine rischi di subire gol ed è un peccato.” Com’è giocare insieme e costruire intesa in campo?“È semplice giocare con compagni di qualità. Quando hai giocatori forti accanto, tutto diventa più facile. Oggi è stata una grande vittoria contro una squadra difficile. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay: “Vittoria importante, ora continuità dopo la sosta”

Articoli correlati

Milan Futuro, ora serve continuità dopo la vittoria di Verona: focus sui giovani rossoneriQualche ora prima di Milan-Lecce, un'altra squadra rossonera ha portato a casa un risultato importantissimo.

Leggi anche: Calcio. "Civitanovese, vittoria importante. Ma adesso serve dare continuità»

Contenuti e approfondimenti su McTominay Vittoria importante ora...

Temi più discussi: Hojlund e Politano ribaltano il Lecce: Napoli, che fatica! Paura per Banda, ha un malore in campo; SKY - Napoli, Meret: Mentalità diversa nella ripresa, vittoria importante, rammarico per la classifica? Sì, ora vogliamo la Champions League, la Nazionale è un obiettivo; Ignoffo: De Bruyne ha una qualità che hanno solo i grandi giocatori, ecco qual è.

Il Napoli passa a Cagliari: decide McTominayCagliari - Un gol di Scott McTominay dopo una manciata di secondi e per il resto una partita intera di gestione, che ha permesso al Napoli di battere il Cagliari (1-0) e conquistare la quarta vittoria ... napoli.repubblica.it

Come cambia il Napoli con i rientri? Marcolin: McTominay e De Bruyne dietro a HojlundVittoria importante per il Napoli di Antonio Conte: 2-1 al Napoli a firma di Alisson Santos ed Elmas, che consente agli azzurri di andare, almeno momentaneamente,. tuttomercatoweb.com

Scott #McTominay Player of the match della gara contro il Cagliari - facebook.com facebook

Il gol flash di #McTominay decide la sfida tra #Cagliari e #Napoli Quarta vittoria di fila per il #Napoli che si porta momentaneamente al secondo posto in classifica a -6 dall’Inter 4 #TuttoNapoli x.com