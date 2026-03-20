Nel corso di una partita, il giocatore torna in campo dal primo minuto e, dopo soli 90 secondi, realizza un gol. La sua presenza in formazione viene confermata come titolare, e già dai primi secondi si rende protagonista. La sua azione si conclude con la rete, segnando un momento decisivo per la squadra.

Su azione da corner. Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. McTominay è ben appostato sulla respinta e segna da meno di un metro Su azione da corner. Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. McTominay è ben appostato sulla respinta e segna da meno di un metro Non fa nemmeno in tempo a rientrare dal primo minuto che va subito in gol. Al primo corner attacca il Napoli e subito il Cagliari va in difficoltà. Rischia subito Caprile sul pressing di Højlund, ma i rossoblù si salvano. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner, si accende una mischia davanti a Caprile: Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - McTominay torna titolare e segna dopo 90 secondi

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#McTominay torna titolare e segna dopo 90 secondi. Su azione da corner. #Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. McTominay è ben appostato sulla respinta e insacca da pochi passi. https://www.ilnapolista.it/2026/03/mctominay-to - facebook.com facebook

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