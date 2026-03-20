McTominay torna titolare e segna dopo 90 secondi
Nel corso di una partita, il giocatore torna in campo dal primo minuto e, dopo soli 90 secondi, realizza un gol. La sua presenza in formazione viene confermata come titolare, e già dai primi secondi si rende protagonista. La sua azione si conclude con la rete, segnando un momento decisivo per la squadra.
Su azione da corner. Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. McTominay è ben appostato sulla respinta e segna da meno di un metro Su azione da corner. Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. McTominay è ben appostato sulla respinta e segna da meno di un metro Non fa nemmeno in tempo a rientrare dal primo minuto che va subito in gol. Al primo corner attacca il Napoli e subito il Cagliari va in difficoltà. Rischia subito Caprile sul pressing di Højlund, ma i rossoblù si salvano. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner, si accende una mischia davanti a Caprile: Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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#McTominay torna titolare e segna dopo 90 secondi. Su azione da corner. #Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. McTominay è ben appostato sulla respinta e insacca da pochi passi. https://www.ilnapolista.it/2026/03/mctominay-to - facebook.com facebook
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