mctominay non ha neanche il tempo di tornare titolare che va subito in gol

McTominay torna in campo dal primo minuto e segna un gol dopo appena 90 secondi dal suo ingresso. Non ha neanche il tempo di stabilirsi in campo che si rende protagonista con una rete immediata. La sua presenza in campo si traduce subito in un risultato positivo, senza pause o attese.

McTominay torna titolare e segna dopo 90 secondi Non fa nemmeno in tempo a rientrare dal primo minuto che va subito in gol. Al primo corner attacca il Napoli e subito il Cagliari va in difficoltà. Rischia subito Caprile sul pressing di Højlund, ma i rossoblù si salvano. Poco dopo, sugli sviluppi di un corner, si accende una mischia davanti a Caprile: Buongiorno calcia e la palla colpisce il palo dopo una deviazione. McTominay è ben appostato sulla respinta e insacca da pochi passi. Settimo gol stagionale per lo scozzese che è sempre più il leader di questa squadra. Il Napoli ha patito molti infortuni in questa stagione ma non ha mai sofferto come durante il mese di assenze di Scott. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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