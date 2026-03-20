A Milano, durante la MCE 2026, viene presentato il nuovo ALP Fire System AR1200, un sistema progettato dall'azienda spin-off dell'Università Niccolò Cusano, Alpactive International. Questo sistema è in grado di resistere a temperature di 2500 gradi per cinque ore, rappresentando un esempio di ingegneria meccanica italiana. La presentazione si concentra sulle caratteristiche tecniche del prodotto e sulla sua capacità di affrontare condizioni estreme.

Lo spin-off dell'Università Niccolò Cusano, Alpactive International, presenta a Milano un sistema brevettato unico al mondo, che include il pannello e l'innovazione ALP Fire System AR1200®: la protezione delle persone e degli edifici entra in una nuova era, più sicura, più efficiente, più sostenibile. Il settore dell’impiantistica e della sicurezza antincendio vive una svolta storica. In occasione di MCE 2026 (Fiera Milano, 24-27 marzo), viene presentato ufficialmente ALP Fire System AR1200. L’invenzione rappresenta la sintesi perfetta tra ricerca accademica e capacità industriale. Sotto la guida dell’inventore Giuseppe Librizzi, la società ALP EMIRATES PANEL MANUFACTURING L. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - MCE 2026: debutta ALP Fire System AR1200, l'eccellenza dell'ingegneria meccanica italiana capace di sfidare 2500 gradi di calore per 5 ore

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